Misurare la sostenibilità Conciario più green Biokimica, laboratorio top

di Carlo Baroni

SANTA CROCE

Le parole chiave sono: sostenibilità, ricerca e sviluppo. Sono le ragioni del nuovo laboratorio interno del Gruppo Biokimica, "Bklab_Innovation Hub", a Santa Croce. Obiettivo? Aiutare il mondo conciario al essere ancora più green. "Il Gruppo Biokimica è stata una realtà apripista in termini d’impegno per la sostenibilità e l’ecologia – ha detto l’assessore regionale Alessandra Nardini intervenendo al taglio del nastro –. Questo è un altro investimento importante che rafforza il protocollo che abbiamo siglato nei mesi scorsi con Biokimica e finalizzato anche a fare squadra per la formazione di giovani valorizzando il rapporto con le scuole e con il mondo universitario".

Il nuovo laboratorio svolgerà un ruolo centrale per l’azienda impegnata nella ricerca e sviluppo dei processi sostenibili di lavorazione del pellame e firmataria nei mesi scorsi, appunto, del protocollo con la Regione per una produzione più sicura e rispettosa dell’ambiente. La nuova dotazione strumentale – un investimento da mezzo milione di euro – permetterà di seguire analiticamente i progetti di ricerca del gruppo e dei clienti, in modo autonomo e continuativo, sostenendo le attività dei ricercatori nella identificazione e messa a punto di nuovi prodotti e formulazioni basate sulla "green chemistry". Con il nuovo laboratorio, sarà possibile – spiega l’azienda – "valutare la conformità dei prodotti e dei pellami dei clienti ai capitolati e regolamenti vigenti, così come eseguire le analisi complete del controllo qualità dei prodotti". Un lanoratorio al top in Toscana e che conferma l’eccellenza di Biokimica, in piedi dal 1970, oltre 100 dipendenti e con i suoi prodotti che arrivano in tutto il mondo. Tra le principali destinazioni extra Ue ci sono Cina, India e Messico.

L’inaugurazione è stata preceduta dal meeting, "Misurare la Sostenibilità", al quale, oltre Nardini, hanno partecipato la responsabile Zdhc Sud Europa Elisa Gavazza; il sustainability manager di BambooPro Italia, William Casadei, e il presidente del Gruppo Biokimica Massimo Baldini. Presenti anche i sindaci di Castelfranco Gabriele Toti, di Santa Croce Giulia Deidda, e di Fucecchio Alessio Spinelli, il presidnete del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli, il consigliere del presidete Giani Vittorio Gabbanini e un’ampia rappresentanza del mondo delle imprese.