Missione dono a Montopoli. Testimonianze e raccolta

MONTOPOLI

Missione dono. Si chiama così la doppia iniziativa del Comune di Montopoli che ha aderito alla Giornata del dono 2024, ideata dall’Istituto italiano donazione e realizzato in collaborazione con l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani. Il progetto nasce per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti. "Quotidianamente sul nostro territorio – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – ci sono volontari e volontarie di associazioni e organizzazioni di carità che impiegano tempo ed energie per aiutare gli altri. Aderendo alla Giornata del dono abbiamo pensato a iniziative che servissero a valorizzare il loro lavoro, spesso nell’ombra, e potessero supportare i loro sforzi. Per questo motivo domani, venerdì, alle 21, ci troveremo nella sala consiliare del comune per ascoltare le storie e le esperienze delle realtà coinvolte per creare una rete di volontari che si occupano di carità. Sarà un modo per scambiarsi informazioni e conoscersi. Grazie all’Opera piccolo aiuto, alla Caritas della parrocchia di San Romano, all’associazione Cristiano Evangelica Acqua Viva, alla parrocchia di San Romano e alla Finestra del sole per la partecipazione". L’altro appuntamento è per sabato 19, dalle 9 alle 18, quando al supermercato Conad dell’Angelica e al Teatro Monsignor Terreni di Capanne si terrà la raccolta straordinaria di generi alimentari non deperibili e abbigliamento per le persone più bisognose.