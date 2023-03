Misericordia, un nuovo veicolo per il sociale

In un momento che è decisamente difficile per il mondo del volontariato – che ha dimostrato la sua importanza strategica in questi anni di pandemia – l’arrivo di un nuovo mezzo è decisamente un fatto rilevante. Grazie al contributo finanziario delle aziende del territorio ed alla Smg Srl di Pistoia la Misericordia di Crespina ha a disposizione un nuovo mezzo (Fiat Doblò) adibito al trasporto per disabili. "Grazie a tutti per la presenza ed a chi ha permesso che tutto ciò si sia realizzato", hanno detto i responsabili del sodalizio al taglio del nastro al quale ha partecipato anche il sindaco Thomas D’Addona insieme al governatore Federico Baroni e il provveditore Enrico Dini. Il nuovo mezzo è stato benedetto dal parroco. Nell’occasione è stato consegnato un attestato di riconoscimento agli sponsor che hanno sostenuto il progetto.