Mini: "Mettiamo i conti a posto". Triplica il costo di sepoltura

CASTELFRANCO

"Invariati Irpef, Imu e canone unico, piccoli ritocchi per mensa e trasporto scolastico e aumento del costo delle inumazioni per le quali finora il Comune rimetteva 300 euro e che da ora in poi coprirà per 100 euro sui 400 totali". Il sindaco Fabio Mini illustra il bilancio 2025. Detto che da ora in poi i costi di sepoltura di un congiunto costeranno il triplo alle famiglie, Mini spiega di aver cercato di "costruire un documento con al primo posto la sistemazione dei conti del Comune". Razionalizzazione dei costi e recupero crediti con tre addetti all’ufficio tributi anziché uno. "Per i lavori pubblici mautenzioni ordinarie e nessun volo pindarico", dice ancora Mini. Piscina e campanile. "Cercheremo fondi tra Regione, Stato ed Europa – spiega Mini – Avevamo promesso la riapertura per questa primavera della piscina, ma non pensavamo di trovare una spesa corrente così allo sbando". "Potenziamento del sostegno alle categorie più fragili, anziani e disabili, interventi per cultura, sicurezza, attività produttive, ambiente e scuolae per le frazioni".