"Mercato immobiliare a Chianni in grande fermento"

Che il mercato immobiliare sia in fermento a Chianni è evidente già contando i passi che separano le tre agenzie immobiliari presenti nel borgo, senza considerare che, secondo le indiscrezioni di paese, una quarta starebbe per aprire i battenti. "Chianni è un paese tipicamente toscano – racconta Luisa Stefano dell’Architrave immobiliare – molto vivace, con una bella comunità e tante iniziative. Questo è quello che piace agli stranieri, in più ci sono belle case all’interno del paese e appena fuori. Un mercato in movimento, basti pensare che adesso i primi stranieri che hanno comprato casa qui hanno già rivenduto per acquistare altri immobili. La spesa può variare dai 150 mila euro ai 300 mila, cosa piace di più? Vogliono vivere la comunità, imparare l’italiano, spesso vogliono vivere in paese per avere le comodità dei negozi e dei ristorantini sotto casa. E poi qui si sentono vicini alle città d’arte, al mare, alla montagna, possono fare camminate e degustazioni". Un fenomeno nato nei primi anni 2000 che si è diffuso grazie al passaparola che ha portato alla nascita di vere e proprie comunità di stranieri residenti a Chianni. Ci sono poi famiglie che acquistano case in comproprietà per viversi la vacanza in Toscana usufruendo a turno degli immobili.

"Da circa 15 anni è iniziato l’arrivo degli stranieri – commenta Elisa Di Graziano di Toscana Servizi Immobiliari – all’inizio dal nord Europa, adesso anche dagli Stati Uniti e dall’Australia. Sono innamorati del panorama e nella case cercano un affaccio esterno che sia un giardino o una terrazza. Chiedono elementi tipici toscani come la presenza di travi e travicelli. Vogliono un posto dove potersi spostare a piedi e raggiungere i vari servizi. Sempre più ci chiedono di seguire le ristrutturazioni oppure di seguirli nell’acquisto di terreni su cui costruire la casa dei loro sogni, ovviamente con piscina vista colline".

S.E.