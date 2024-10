Medici in piazza, visite gratuite. Il successo dell’iniziativa. Raccolti occhiali per i bisognosi

Un’iniziativa di successo. E di un successo carico di significati. Domenica scorsa l’Associazione Medici Cattolici della Diocesi di San Miniato ha promosso e realizzato l’iniziativa "Medici in Piazza" alla la Misericordia di San Miniato Basso. Da alcuni anni l’iniziativa, che coincide con la Festa di San Luca, patrono dei medici, ha lo scopo di offrire alla popolazione visite specialistiche gratuite. In tale occasione sono state effettuate 91 visite mediche oltre a misurazioni di pressione arteriosa e glicemie. L’assoczione, anche alla luce dell’ottimo risultato raggiunto dall’evento ringrazia i medici che hanno gentilmente offerto il proprio tempo e la propria professionalità.

Si tratta dei dottori Pagliazzo, Giannoni, Bandini, doSusini, Tammaro, Gassi, Costagli, De Cesaris, Sibilia, Satler, Ceccarelli, Murgida. Ricciardi.

L’associazione ringrazia anche il vescovo Giovanni Paccosi "che ci ha sostenuto in questa iniziativa facendoci una gradita visita".

Nella giornata sono stati raccolti anche occhiali e farmaci destinati alle popolazioni dei paesi bisognosi; si ricorda che presso la Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso sono stati installati box di raccolta farmaci , anche già iniziati, purché non scaduti: in questo periodo di guerre è aumentata la richiesta e tale iniziativa può aiutare persone malate che non hanno accesso alle cure.

Fra gli scopi dell’associazione ci sono anche quelli provvedere alla formazione morale, scientifica e professionale dei medici; e anche quella di promuovere gli studi medico-morali, ispirandosi ai principi della dottrina cattolica e nel fedele rispetto del magistero della Chiesa. Oltre - fra gli altri – "animare e difendere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano dei medici nel rapporto con l’ammalato".