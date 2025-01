Meccatronica a Santa Croce. Open day sul corso triennale

Un’alternativa valida e pratica alla scuola superiore tradizionale grazie al sostegno della Regione Toscana

Venerdì nella sede di Formatica Scarl a Santa Croce si terrà un open day dedicato al corso triennale IeFP "Mega 5". L’evento, che si svolgerà dalle 15,30 alle 16, 30, e rappresenta un’occasione unica per studenti delle terze medie e le loro famiglie per conoscere la sede didattica, il programma educativo e le opportunità offerte da questo percorso formativo. La Regione ha confermato e finanziato a Santa Croce il percorso triennale alternativo alla scuola superiore e gratuito per chi partecipa, dedicato al settore della meccatronica per le autoriparazioni. Formatica Scarl in questo corso ospitato nel Comprensorio del Cuoio opera in partnership con Forium.

Le iscrizioni saranno aperte dal 21 gennaio al 10 febbraio tramite il portale UnicaSarà comunque possibile iscriversi dall’11 febbraio al 9 settembre 2025 in modalità cartacea tramite gli uffici di Formatica.