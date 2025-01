PONTEDERA (Pisa)La Mazzanti Automobili torna all’asta dopo due tentativi andati a vuoto. Si tratta della nota azienda di hypercar che da oltre due anni ha cessato la produzione. Un marchio che era riuscito a farsi largo in tutto il mondo che produceva vetture artigianali “su misura” ad alte prestazioni. Fondata nel 2002 a Gello di Pontedera, nel tempo, Mazzanti si era fatta conoscere anche con apparizioni in importanti produzioni cinematografiche. La prima visibilità internazionale arrivò grazie alla coupé Mazzanti Evantra che fu presentata al Top Marques Monaco Show nel 2013. Fasti ormai lontani. Dalla fine della scorsa estate, l’asta sembra essere l’unica strada percorribile nella speranza di trovare investitori capaci di riavviare la produzione. Di fondi o investitori interessati, secondo indiscrezioni, ce ne sono stati, ma al momento di lanciare l’offerta, nessuno si è fatto avanti. Così la prima asta aperta dal 9 settembre al 25 ottobre ha visto zero offerte. E non ha fatto gola nemmeno il secondo tentativo andato in scena dall’11 novembre al 13 dicembre in cui il prezzo era passato da 1,6 milioni di euro a circa 1,5 milioni.

Ecco allora il terzo tentativo (dal 13 gennaio al 28 febbraio) che porterà il prezzo a un sensibile calo: 1,3 milioni circa. Chissà se sarà la volta buona. Certo è che lo scenario peggiore sarebbe la vendita per singoli lotti, uno spezzatino che renderebbe più difficile la rinascita del marchio. Nel pacchetto ci sono anche prototipi dei bolidi Evantra771, Demo-car Evantra ed Evantra Pura, oltre ad attrezzature varie e altri beni strumentali.