Maxi schermi per l’Italia. E derby elettorale

Anche la partita degli Europei di questa sera alle 21 tra Spagna-Italia diventa un derby elettorale tutto pontederese. I due candidati sindaci che tra pochissimi giorni si sfideranno al ballottaggio hanno inserito la partita della Nazionale nei loro rispettivi calendari di appuntamenti in vista delle votazioni decisive di domenica e lunedì. Matteo Franconi invita tutti i suoi sostenitori a vedere la partita in piazza Malaspina a Montecastello, dove alle 21 verrà proiettata la partita su un maxischermo. Matteo Bagnoli seguirà gli Azzurri contro le Furie Rosse dal circolo Galimberti dove anche qui verrà proiettata la partita a partire dalle 19. Ma questi non sono gli unici appuntamenti in città dove poter tifare la Nazionale del ct Spalletti.

Alla Bellaria Cappuccini la serata inizia già alle 19 con il Radio Sportiva Live e a seguire la proiezione della partita sul maxischermo. Ci saranno i giornalisti di Sportiva e l’opinionista Stefano Cecchi per un dibattito pre-partita, nell’intervallo e alla fine del match.

L’ingresso è gratuito e come sempre la Bellaria mette a disposizione il bar ed il ristorante che resteranno aperti tutta la sera. Per questa così delicata per gli Azzurri contro Morata e compagni, cruciale per il passaggio del turno in questi campionati europei in corso in Germania, anche tante attività del centro e delle frazioni pontederesi si sono organizzate e attrezzate per fare vedere la partita all’aperto e tifare Italia. Dal Beat sul piazzone alla pizzeria Rewind fino al centro sociale de La Borra che organizza per i soci anche la cena a partire dalle 19.45 e poi la proiezione della partita sul maxischermo.

l.b.