Maratona dantesca in città. Tutti protagonisti dei "100 canti"

Sono aperte le iscrizioni per la maratona dantesca di San Miniato prevista domenica 10 novembre con la lettura pubblica dei versi dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. "100 Canti", il titolo, è un progetto di formazione alla lettura, e di approfondimento della Divina Commedia, ideato dall’associazione Culter con il contributo della Regione Toscana: una grande piattaforma di dialogo in cui tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce, insieme, all’intera Divina Commedia. Le tre cantiche saranno lette in simultanea in palazzo comunale, nella sala del consiglio e nella sala delle sette virtù, concesse dal Comune e nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, concessa dalla Diocesi di San Miniato. "I canti verranno declamati in una sola giornata e chiunque può partecipare perché il nostro desiderio è proprio quello di coinvolgere quante più persone, trattandosi di un progetto che mira ad essere inclusivo e trasversale - spiegano Chiara Damiani e Enrica Maria Paoletti fondatrici dell’associazione Culter - San Miniato ospiterà la maratona dantesca anche come preludio alla Mostra mercato nazionale del tartufo bianco".