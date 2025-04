Mangialonga record. In sole poche ore oltre 500 iscrizioni

PONTEDERAIn poche ore ben 500 iscrizioni. E’ già record per l’edizione numero 19 della Mangialonga che andrà in scena domenica 18 maggio tra le colline di Pontedera. Ieri l’altro infatti, all’apertura delle iscrizioni la metà dei 1.000 posti in palio è stata prenotata. Questa corsa ai posti la dice lunga del successo di una tradizione che ogni anno conquista estimatore per la qualità dei prodotti enogastronomi proposti e per la bellezza delle colline che ospitano il tracciato.

Come di consueto la partenza sarà fra le 10 e le 13 dal centro ippico Lo Scoiattolo di Treggiaia e percorso che, come da tradizione, arriverà fino a La Rotta. L’evento è stato presentato nei giorni scorsi in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte gli assessori Mattia Belli e Alessandro Puccinelli, il curatore Enrico Bimbi, aziende partecipanti e sponsor.

La qualità è la parola chiave anche di questa edizione, sul percorso di otto tappe fra Treggiaia (da dove si parte tra le 10 e le 13 col ritrovo al centro ippico Lo Scoiattolo), Montecastello e La Rotta, col servizio di bus navetta per il ritorno. Fondamentale, per la parte organizzativa, il contributo fornito dalle associazioni locali, quello degli sponsor Conad Belfiore, Giusti Auto, Banca Popolare di Lajatico, Publiset, con la partnership di Zanobini, Terre di Pisa e Fisar Pontedera. Ecco l’elenco delle aziende gastronomiche presenti all’evento: macelleria norcineria Sergio Falaschi, macelleria norcineria Marco Desideri, macelleria norcineria Centro Carni di Adriano Miniero, azienda agricola Col di Conca, Zanobini catering, azienda agricola Val di Lama, azienda agricola Francesco Elter, pastificio Martelli, caseificio Busti, Tenuta di Ghizzano, Agritalia Pontedera, Azienda apicoltura Elia Cantini, azienda degli Azzoni Avogadro, Pasticceria Fondemà, Gelateria Marianelli, fattoria Uccelliera, caffè La Cittadella. In campo anche il Gruppo il Mattone. Per prenotazioni 338.7583081 - 0587.299250 oppure sito del Comune.