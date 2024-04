“Mangia...longa“ numero 18: "Sarà un grande evento"

Sarà una grande Mangia...longa nel vero senso della parola con i suoi, attesi, mille partecipanti. E non poteva essere da meno visto che quest’anno la manifestazione è diventata maggiorenne con le sue 18 edizioni. Ben 20 anni di camminate da gustare, se si considera le due edizioni cancellate per il Covid, che uniscono le belle colline di Pontedera con le eccellenze enogastronomiche del territorio. Appuntamento quindi il 19 maggio con un percorso che ricalca la tradizione: partenza dal centro ippico Lo Scoiattolo e arrivo al parco fluviale della Rotta. Nel mezzo a questi chilometri di dolci e verdi saliscendi, ci saranno tappe per bere e mangiare, disseminate tra Terricciola, Montecastello e La Rotta.

"Ringrazio tutti quelli che in questi anni hanno creduto e credono in questa manifestazione", ha esordito ieri mattina il sindaco Matteo Franconi in una sala comunale gremita dai protagonisti dell’evento: gruppi sportivi, associazioni, produttori e sponsor. "E ringrazio Enrico Bimbi che è una colonna portante e costante per questa manifestazione", conclude il primo cittadino che lascia la parola al suo vice, Alessandro Puccinelli: "Un bel gioco di squadra che quest’anno avrà ben mille partecipanti". A raccontare cosa si dovranno aspettare i partecipanti, ci pensa Bimbi: "Sarà un’edizione bomba proprio per il numero dei partecipanti. E devo dire che con questi numeri non è facile mettere in piedi l’organizzazione. Sarà un grande impegno". Perché la Mangia...longa non è solo un’occasione per mangiare come accade in altri eventi simili, ma è una vera e propria degustazione a cielo aperto. E tra gli stand saranno serviti vini e piatti di gran livello. "Quest’anno ci sarà Dino Martelli con la pasta – prosegue Bimbi – E abbiamo pensato di rafforzare il reparto norcineria con l’ingresso di Adriano Miniero con il Centro carni Pontedera che va ad aggiungersi alle già note norcinerie presenti nelle precedenti edizioni, Sergio Falaschi di San Miniato e Marco Desideri di Pontedera". Con loro ci saranno Maria Bagagli di Col di Conca, Renzo Signorini di Val di Lama, Giuseppe Fazio di Podernovo di Terricciola, Stefano Busti del caseificio di Fauglia, Davide Ribechini di Agritalia Pontedera, Battista Coppini di Torre a Cenaia J 63, Giovanni Cannas del caseificio di Volterra, Michele Discenza de La Casina di Pontedera, Aldobrando degli Azzoni, Debora Mangini della pasticceria Fondemà, Tiziana Sani Bulleri della Fattoria Uccelliera e Alan Caronna de La Cittadella Pontedera. "E’ un evento che si rinnova sempre", conclude l’assessore Marria Belli. E che coinvolge tante realtà, il Gs Treggiaia, Il Mattone La Rotta e Fisar. Sponsor: Giusti Auto, Bp Lajatico, Conad e Publiset. Infine, il Cai, che sta preparando i sentieri e incrocia le dita per il meteo: in caso di pioggia l’evento sarà spostato il 9 giugno.