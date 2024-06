Maltrattamenti in famiglia. Un altro caso nella zona

Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia. E la denuncia di un soggetto all’autorità giudiziaria da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato. Nello specifico, gli accertamenti condotti dai militari, scaturiti dalla conoscenza dei fatti, hanno permesso di ricostruire che il

denunciato, negli ultimi mesi, avrebbe posto in essere reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti della vittima, consistenti in violenze psichiche e vessazioni tendenti a limitarne la libertà nonché violenze fisiche, mai denunciati dalla parte offesa. A fine maggio, al termine di un litigio scaturito in conseguenza del rapporto di convivenza ormai logorato, il soggetto – sceondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell’Arma – avrebbe spintonato la vittima, per poi allontanarsi dall’abitazione. Fortunatamente la parte ffesa ha riportato solo delle lievi escoriazioni. Dopo l’ennesimo episodio, i carabinieri, venuti dunque a conoscenza del particolare scenario, si sono immediatamente attivati per verificare quanto appreso, procedendo, al termine degli accurati accertamenti, al deferimento del

soggetto la cui eventuale responsabilità sarà vagliata nel proseguo del procedimento giudiziario. I maltrattamenti in famiglia sono un tipologia di reato – punità con severità dal condice penale – che è in aumento su tutto il territorio nazionale.

C. B.