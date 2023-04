Malore fatale Muore ciclista

Un malore fatale. L’ennesimo caso in cui rimangono coinvolti ciclisti amatoriali stroncati, come in questo caso, probabilmente da infarto. Come Giovanni Cioffi, 62 anni, residente a Montecarlo (in lucchesia) che è stato trovato a terra esanime in località Quattro Strade, al confine tra i territori di Bientina e di Santa Maria a Monte. Ieri mattina intorno alle 11,30 alcuni passanti hanno notato l’uomo riverso a terra, immobile, accanto alla sua bicicletta. Era partito dal paesino lucchese da solo, come faceva spesso. Non amava far parte di gruppi numerosi. Ieri, visto il bel tempo, in mattinata si era messo in marcia, come aveva fatto molte altre volte. Aveva percorso un tratto di Lucchesia, nella Piana per giungere in Valdera. Qui si è sentito male. Tutto è accaduto in pochi attimi. Il cicloamatore è precipitato al suolo. La zona è densamente trafficata e quando è stato notato il corpo è stato immediatamente lanciato l’allarme. I sanitari hanno cercato di salvare il sessantaduenne, ma purtroppo non c’era più niente da fare e si sono dovuti arrendere constatando il decesso. Massimo Stefanini