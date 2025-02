Malore sull’autobus, studente cade a terra svenuto. L’autista ferma il mezzo e lo salva

San Miniato (Pisa), 22 febbraio 2025 – Prontezza di riflessi, sangue freddo e capacità di gestire una situazione decisamente spiacevole. Il protagonista della vicenda è Francesco Auletta, conducente presso la sede di Pisa di Autolinee Toscane, autore di un gesto importante nei confronti di un ragazzo che si è sentito male a bordo del mezzo che stava guidando.

Un evento inaspettato a bordo della Linea 290

I fatti risalgono allo scorso martedì 19 febbraio. Durante il servizio sulla Linea 290, uno studente, uscito poco prima da una scuola, ha perso i sensi sul bus mentre si dirigeva verso casa. Erano circa le 13:50 quando Auletta stava percorrendo via Catena, dopo aver caricato un gruppo di studenti a piazza Eufemi, a San Miniato. Notando il malore improvviso del giovane che si è accasciato sul pavimento del veicolo, Auletta ha fermato immediatamente il mezzo, spalancando le porte per favorire il ricambio d'aria.

Pronti interventi e collaborazione

Ha quindi guidato i ragazzi verso una zona sicura sul lato destro della strada, in attesa di prestare soccorso al giovane privo di sensi, e ha prontamente allertato il 112. Nel frattempo, una pattuglia della Guardia di Finanza, di passaggio in zona, si è affrettata a offrire supporto, contribuendo alla gestione del traffico e garantendo la sicurezza dei passeggeri. In pochi istanti, come evidenziato in un comunicato stampa di Autolinee Toscane, è giunta un'ambulanza che ha preso in carico lo studente.

A conclusione dell'evento, Auletta, mettendo al corrente la sala radio del ritardo accumulato, ha permesso ai ragazzi di risalire a bordo, proseguendo dunque il tragitto.

Riconoscimenti per l'azione efficace

"Esprimo la mia gratitudine a nome della nostra azienda nei confronti del nostro autista per la notevole professionalità, rapidità d'azione e, soprattutto, per l'umanità dimostrata", ha dichiarato Gianni Bechell, presidente di Autolinee Toscane. "Anche la Guardia di Finanza ha offerto immediatamente il suo sostegno, supportando non solo il giovane, ma anche il nostro personale e i passeggeri. Questo episodio sottolinea ancora una volta il valore insostituibile degli operatori, come i nostri autisti, che ogni giorno promuovono un servizio pubblico essenziale per la collettività."