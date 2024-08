Madre non risponde al telefono, la figlia la salva dall’estero chiamando i carabinieri

Pontedera, 21 agosto 2024 – La madre, straniera e sofferente per diverse patologie, si era sentita male ed è stata provvidenziale la richiesta di aiuto ai carabinieri giunta dalla figlia, residente all'estero, per salvarla. L'episodio, reso noto dall'Arma, è avvenuto ieri a Castelfranco di Sotto, dove la donna, che abita con alcuni connazionali, è rimasta sola in casa e si è sentita male.

La figlia della donna non riusciva a contattare la madre da lunedì e sapeva che gli altri coinquilini della madre non erano in casa perché in vacanza. Da qui la richiesta di aiuto ai carabinieri che quando sono giunti sul posto hanno notato la luce accesa, senza che però la signora rispondesse al citofono. Poi hanno udito provenire dall'appartamento flebili lamenti, mentre dalla centrale operativa hanno rintracciato telefonicamente uno dei coinquilini che ha fornito loro indicazioni dove reperire una chiave dell'abitazione, permettendo ai militari di entrare in casa e soccorrere la donna riversa a terra e in stato confusionale.

Era molto disidratata, ma non in pericolo di vita. Il personale del 118 l'ha poi accompagnata all'ospedale di Empoli per altri accertamenti medici.