Lupi, nuovi avvistamenti. Filmati in branco a La Serra. "Un pericolo nei boschi"

San Miniato, 9 luglio 2023 – Lupi nelle campagne. Il problema si fa sempre più presente. " Ormai la presenza di questi esemplari è una costante del nostro territorio – dice Piero Taddeini dell’Associazione Cacciatori di San Miniato –. Si è notato un drastico calo di caprioli e di cinghiali , prede preferite". Ma ora che succede? "Ora si stanno minacciosamente avvicinando sempre di più ai centri abitati dove è più facile reperire cibo.", spiega Taddeini. Degli ultimi avvistamenti è stato girato anche un video.

L’avvistamento è stato fatto nelle vicinanze del centro abitato de la Serra a San Miniato: il branchetto si è poi inoltrato nei boschi in località Pietreta, sempre a La Serra. "Come cacciatori di San Miniato abbiamo in varie occasioni sollecitato il sindaco ad attivarsi per monitorare e prevenire probabili situazioni di pericolo - sottolinea Taddeini –. Le nostre richieste sono andate perse e liquidate che non è un problema del Comune. Se fossero lupi sono protetti dalla legge, ma è più probabile che siano “soggetti ibridi” e quindi assimilabili a cani abbandonati e quindi rientrano nelle competenze comunali".

«Il problema potrebbe essere risolto catturando un esemplare e fare l’esame del Dna – precisa Taddeini –. Nel frattempo il pericolo persiste ed il rischio di predazione su animali da cortile aumenta come aumenta il rischio dei frequentatori dei boschi che spesso sono accompagnati dai loro fedeli amici quattro zampe.

Per non parlare dei potenziali rischi per i tartufai sempre più soggetti ad incontri ravvicinati". "Le leggende metropolitane che il lupo non attacca l’uomo le farei raccontare a coloro che ci credono – prosegue Taddeini – dopo un incontro con questi esemplari. Noi cacciatori alla mala parata abbiamo strumenti dissuasori che ci consentono una certa tranquillità ma i nostri ausiliari spesso vengono attaccati in bosco. Insomma il problema ed il pericolo sono concreti e l’organo che dovrebbe tutelarci in più occasioni ha sdrammatizzato". Ricordiamo che nei mesi scorsi un esemplare – probabilmente un lupo, anche se non si è mai conosciuto l’esito degli accertamenti – fu investito in via Trento a La Scala, attorno alle 8 del mattino, mentre inseguiva un capriolo a poche decine di metri dal liceo scientifico. Nei giorni scorsi un altro esemplare fu notato da un automobilista nelle vicinanze. Tutto a poca distanza dalle case.

