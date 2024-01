Lupi fanno strage di animali: fra le vittime anche due emu. L’allarme di Confagricoltura

Comprensorio del Cuoio, 28 gennaio 2024 – Ripetuti avvistamenti. Lupi anche vicino alle case. In Valdegola come in centri più abitati. Ma non solo avvistamenti: i lupi hanno colpito diversi animali, anche due emu.

A lanciare l’allarme è Confafricoltura. "Nel Comprensorio del Cuoio una strage di animali nel giro di due mesi, un vitello, dodici ovini e persino due emu uccisi dai lupi – dice Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, dopo l’ultimo attacco dei lupi ad un allevamento a San Miniato – . Ed è soltanto l’ultima: gli attacchi sembrano non fermarsi e continuano gli avvistamenti dei lupi vicini alle case".

«Bene la volontà della Commissione e del Consiglio della Comunità Europea pronta a ridurre il livello di status di protezione dei lupi, così come l’intenzione espressa dalla politica statale e regionale di allentare i vincoli previsti per il contenimento – dice Neri – .Purtroppo queste scelte avvengono in ritardo rispetto alle necessità del mondo economico rurale, quando ormai i danni sono sopraggiunti".

Intanto i lupi continuano a fare danni. "Vogliamo esprimere solidarietà all’allevatore sanminiatese Raffaele Ferraro, lanciando di nuovo un appello al mondo politico – conclude Neri –: c’è un bisogno urgente di tutelare gli allevatori e le persone che vivono in campagna". Un problema, quello dei lupi in piedi da tempo. Ormai la presenza di questi esemplari è una costante del territorio e anche il mondo venatorio locale, con dice Piero Taddeini, più volte ha lanciato ripetutamente l’allarme: Si è notato un drastico calo di caprioli e di cinghiali, prede preferite".

Da non dimenticare poi che pochi mesi fa un lupo fu investito e ucciso in vis Trento a La Scala, a pochi passi dal liceo scientifico Marconi la mattina intorno alle 8. E qualche giorno dopo un altro lupo fu avvistato a San Miniato Basso. Nei giorni scorsi invece l’avvistamento c’è stato nella zona di Cigoli, segnatamente in via Sforza di primo mattino.

Carlo Baroni