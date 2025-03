Lotti, tanti giocattoli per i bambini di pediatria grazie ai nuotatori

Una bella sorpresa per i bambini di pediatria. Aldo Poli e Leonardo Cini, rispettivamente presidente e amministratore della Progetto Sport, e Vito Bazi, consigliere comunale politiche giovanili e innovazione del comune di Pontedera, hanno consegnato sabato scorso i giocattoli acquistati grazie alla lotteria di Natale organizzata dalla piscina comunale. Alla consegna delle numerose scatoli di doni erano presenti Davide Traballoni, dirigente infermieristico, Monica Guarguagli, coordinatrice infermieristica, Claudia Maggi, direttrice facente funzioni della pediatria e il personale del reparto.

A nome del direttore sanitario dell’ospedale, Luca Nardi, e di tutto il personale della Pediatria, Traballoni ha ringraziato per la generosità dimostrata verso i piccoli pazienti: "I regali e i doni ricevuti sono un gesto che va oltre il materiale, portando speranza, sorrisi e svago a chi dovrà ricevere cure o prestazioni in pronto soccorso pediatrico, in ambulatorio e nel reparto di pediatria".