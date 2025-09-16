L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale ScandicciAuto nel burroneRissa SpeziaGiovane rapinato FirenzeFranco LigasElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaLo Stretto di Messina parla... ponsacchino
16 set 2025
GABRIELE NUTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Lo Stretto di Messina parla... ponsacchino

Lo Stretto di Messina parla... ponsacchino

PONSACCO E’ frutto della preparazione fisica e psicologica tutta made in Ponsacco l’impresa di trenta nuotatori amatoriali che hanno attrabersato a...

La grande nuotata nello Stretto e la gioia dei partecipanti

La grande nuotata nello Stretto e la gioia dei partecipanti

PONSACCO

E’ frutto della preparazione fisica e psicologica tutta made in Ponsacco l’impresa di trenta nuotatori amatoriali che hanno attrabersato a nuoto lo stretto di Messina. Un’impresa emozionante e sensazionale grazie alla preparazione organizzata da Swimprove, azienda con sede a Ponsacco fondata da Marco Rossi, imprenditore e vicepresidente di ConfSport Confcommercio Pisa. "Con Swimprove, realtà innovativa e all’avanguardia specializzata nella realizzazione di programmi di allenamento online con l’obiettivo di migliorare la tecnica di nuotatori, triatleti e di chiunque voglia approcciarsi alla disciplina – spiega Marco Rossi – Abbiamo organizzato, insieme al mio socio Mattia Torrioni e ai miei fidati Lorenzo Ventavoli e Luca Sardi questa impresa di 30 atleti che seguiamo online che hanno attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Tutti amatori, nessun professionista. Siamo venuti in Calabria per poi attraversare lo Stretto a nuoto, combattendo contro le correnti. È stata un’esperienza bellissima. Incredibile. Noi le abbiamo accompagnate nella fase di avvicinamento e durante l’attraversamento con il materiale indispensabile, come pinne, palette e boccagli, prodotto all’interno della nostra azienda. La preparazione tecnica e psicologica è stata fondamentale. È stato un lavoro importante, soprattutto tecnico perché bisognava rendere ogni nuotatore sicuro e pronto a farlo. Poi c’è l’adattamento alle condizioni del mare. Non vedere il fondo, in uno stretto così profondo, ha un impatto emotivo fortissimo. La soddisfazione è tanta, soprattutto per gli altri. Fare le ultime bracciate con loro, vedere il sorriso negli occhi di amici e familiari è stato il momento più bello". "Swimprove si dimostra ancora una volta una bella realtà del nostro territorio – il commento di Alessandro Simonelli, presidente area vasta Confcommercio Pisa – Inutile dirlo, è stato un successo! I miei complimenti che non si sprecano mai a questi ragazzi che grazie alla loro bravura e passione portano il nome di Ponsacco, ancora una volta, sul tetto d’Italia e del mondo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata