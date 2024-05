Lo sportivo dell’anno, emozioni e premi

Grande successo per lo Sportivo dell’anno". Testimonial della serata: Stefano Mei presidente FIdal, Alessio Piscini consigliere FIDAL, Andy Diaz Hernandez triplista, Fabrizio Donato triplista campione olimpionico e Alessandro Santangelo mezzofondista. La manifestazione organizzata dal Comune si è aperta con un lungo applauto in ricordo di Mattia Giani.

I premiati. Squadre di San Miniato: Ciclismo San Miniato/Santa Croce asd cat. giovanissimi, Folgore San Miniato Under 18 maschile, Etrusca Basket San Miniato Under 19 gold, Adc Polisportiva Rosselli e Atletica La Rocca categoria Esordienti, Calciando Insieme. Poi: Associazione Dojo Kintsugi asd (Tommaso Accardi, Mirko Attanasio, Gianni Benassi, Mirco Chiappara, Leonardo Cipollini, Sergio Conti, Sofia Cubattoli, Matteo Del Guerra, Davide Di Domenico, Riccardo Di Domenico, Greta Di Miele, Olivia Gregori, Alberto Guadagnino, Lea Ortenzi e Damiano Rovini; Gruppo pattinaggio asd (Olga Poli, Alessandro Peccianti, Filippo D’alloro, Noemi Bonsignore); Tennis San Miniato (Sofia Gagliardi, Edoardo Sensi, Guido Giraldi e Vittoria Pierini) e Atletica La Rocca “Luigi Ocone” (Carlotta Profumo e Francesco Masini). Atleti di San Miniato: Asd Aquateam (Martina Alfei, Stefania Gemignani e Lorenzo Vannucci), Associazione Il Cigno Blu Fucecchio (Alice Marrucci, Francesca Carduccio, Gemma Lelli, Eva Masoni, Sara Gentili, Clizia Giani, Ambra Ciampalini, Anna Ermelani), Volleyro’ Roma (Sara Mori) e Associazione asd Empoli Swarm Dodgeball (Annunziata Ferrulli), Asd Roller Club Luna Rossa Santa Maria a Monte (Elena Daddi, Giulia Lo Re, Elisa Campani, Giulia Aiello, Anna Gazzarrini, Roberta Cantini, Matilda Lami, Greta Bacchi, Viola Baglioni, Ginevra Mantelli, Sofia Fornino, Jessica Sofia Mazzucca, Giorgia Tognetti, Azzurra Taddei, Adele Matteoli, Costanza Scappini e Noemi Giorgetti), Scuola Danza Style Academy 2.0 di Monsummano Terme (Noemi Frosini e Jennifer Frosini), Calcio per tutti onlus (Dario Orlandini), Polisportiva Stella Rossa (Aurora Bolzan, Francesca Ciampalini, Giada Profeti, Valentina Paterno), Asd Rockonda Rafting - Garfagnana Rafting (Chiara Corsi). Categoria dirigenti, allenatori e volontari: Asd giovanile San Miniato Basso Calcio (Pierpaolo Veracini), Romaiano Calcio (Luca Fattori).

Sport e solidarietà: Etrusca Basket San Miniato e Associazione Abbracciami (Sabina Marmeggi, Tommaso Cino, Emy Tecce, Olga Gasparri, Alberto Parrini, Francesca De Rosa, Marco Ermelani, Alessio Priami, Luce Brazzo, Jenny Narcisi). Sport e territorio: Ciclismo San Miniato/Santa Croce per “Pasqualando“. Ambasciatori dello sport: Circolo Velico Antignano (Elena Sofia Urti). Sport e scuola: Azienda Speciale Farmacie (Andrea Gronchi, Luigi Giglioli e Emanuela Biancalani). Premio alla carriera: Moreno Gazzarrini. Premio “Giuseppe Cerone”: Aquateam asd (Letizia Matteoli).