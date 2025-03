Lite per il pascolo di un gregge, estrae la pistola e spara: 77enne denunciato

Montopoli in Val d'Arno (Pisa) 6 marzo 2025 - Un tranquillo pomeriggio di lavoro nei campi si è trasformato in un pericoloso confronto a colpi di pistola, fortunatamente a salve. I Carabinieri della Stazione di San Romano hanno denunciato un pensionato di 77 anni per minaccia aggravata, dopo aver esploso alcuni colpi di pistola in aria e minacciato un allevatore durante una discussione per il pascolo di un gregge di pecore.

La Pistola sequestrata

L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in una zona di campagna nel comune di Montopoli in Val d'Arno, dove i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112. Secondo la ricostruzione dei fatti, la lite è scoppiata per futili motivi legati al pascolo delle pecore, durante la quale il pensionato, infuriato, ha estratto una pistola a salve e ha esploso alcuni colpi in aria, nel tentativo di spaventare l'allevatore e allontanarlo dal suo terreno. La successiva perquisizione nella proprietà del pensionato ha permesso di rinvenire all'interno di una serra una pistola a salve, riconosciuta dalla vittima come l'arma utilizzata per la minaccia.

L'arma è stata sequestrata e sarà depositata presso l'Ufficio Corpi di Reato. Come precisa una nota stampa dell'arma dei Carabinieri, stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.

Maurizio Costanzo