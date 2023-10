Liste d'attesa a Volterra: Odissea per le visite Specialistiche

Esami medici specialistici impossibili nel raggio di circa 40 km, ossia nella linea di distanza fra gli ospedali di Volterra e di Pontedera. Parliamo ancora una volta di liste di attesa chiuse o di appuntamenti che hanno tempistiche bibliche, nonostante da tempo sia stato avviato un progetto che prevede liste ad hoc per prenotazioni specialistiche per i residenti in Alta Valdicecina. Sono segnalazioni che fioccano alla nostra redazione e che sgorgano nelle pagine virtuali dei social network. Esempi concreti: una visita con un endocrinologo? Tutto fermo a Volterra, Pontedera o Pisa, se ne riparla nell’anno che verrà. Se ci si arma di pazienza, chiamando e richiamando ancora il Cup, è possibile trovare un appuntamento, a Pisa, in una clinica convenzionata con tempo di attesa stimato in un mese. E sono molte le visite specialistiche per cui gli utenti vengono rispediti a casa senza un appuntamento con lo specialista o con la visita fissata fra mesi. Ecco la sfilza di casi: per un oculista, all’ospedale di Volterra, i tempi parlano di almeno quattro mesi, Ed ecco ancora la visita specialista per un allergologo. Il medico viene a Volterra, come altri specialisti, una volta al mese. Ma la lista è sbarrata e il primo posto disponibile è a Massa Carrara. Problemi anche per le ecografie. Prendiamo, per esempio, una ecografia al polso (non urgente): impossibile fare l’esame diagnostico all’ospedale di Volterra. Per una visita ginecologica, i tempi di attesa arrivano ancora agli inizi del prossimo anno.