L’inaugurazione del "Giardino della ConoScienza"

Sarà inaugurato il 27 ottobre alle 10.30 al polo scolastico di Larderello il ‘Giardino della Cono-Scienza’. Un progetto che prende avvio dal trasferimento della scuola primaria di Larderello nei locali storicamente occupati dalla scuola secondaria di primo grado. A Larderello dove la convivenza con un’energia rinnovabile è la quotidianità da decenni, i docenti e gli studenti hanno pensato di ricostruire la propria identità rendendosi protagonisti della "igenerazione degli spazi interni ed esterni alla scuola. L’area boschiva che circonda l’edificio è risultata ideale per la progettazione di nuovi spazi didattici grazie alla sua notevole estensione e all’assenza di strutture preesistenti. La ricerca di un tema condiviso ha condotto alla scelta di pianificare un piccolo orto botanico caratterizzato da alcune piante citate nella Bibbia. Ha così preso vita il ‘Giardino della Cono-Scienza’, termine con il quale si vuole appunto mettere in risalto da una parte il racconto biblico come luogo del dialogo e del confronto.