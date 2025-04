Lina Colella morta nel tragico incidente sulla provinciale, dramma a Castelfranco

Castelfranco (Pisa), 14 aprile 2025 – Sangue, morte e disperazione la mattina della domenica delle Palme sulla provinciale Francesca Nord a Castelfranco. Nel frontale tra una Picanto e una Passat station wagon ha perso la vita una donna di 74 anni residente a Santa Croce. Si chiamava Lina Colella ed è spirata dopo gli estenuanti tentativi di rianimazione da parte del medico e dell’infermiere dell’automedica del 118 e dei volontari della Misericordia di Santa Croce. Lo schianto poco dopo le 11 all’altezza dell’intersezione con via Enrico Mattei. L’impatto tra le due vetture è stato frontale.

La vittima viaggiava sulla Picanto. Dalla disposizione dei due veicoli sulla provinciale la piccola utilitaria alla cui guida si trovava Lina Colella stava viaggiando in direzione Santa Croce-Castelfranco. La Passat, sulla quale si trovavano quattro persone, era diretta verso Santa Croce. Nello schianto la Picanto è andata a finire sul marciapiede a ridosso del muro di recinzione di una abitazione. La Passat ha terminato la sua corsa dalla parte opposta della carreggiata contro un palo della luce e la recinzione della conceria Incas. Leggermente feriti i quattro occupanti della Passat. Sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso e gli accertamenti.

Le condizioni della 74enne sono apparse subito molto gravi. I soccorritori hanno usato il defibrillatore per cercare di far riprendere a battere il suo cuore. Appena le condizioni sono sembrate leggermente stabilizzate, l’ambulanza della Misericordia di Castelfranco è partita a sirene spiegate per l’ospedale di Empoli. Ma non c’è stato niente da fare.

La notizia della morte della donna si è sparsa rapidamente a Santa Croce e Castelfranco destando profondo cordoglio e dolore. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Castelfranco intervenuti per i rilievi. La strada provinciale Francesca Nord è stata chiusa al transito dei veicoli su ambo i lati con deviazioni sulle strade secondarie della vecchia zona industriale di Castelfranco. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Toyota il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto con la parte posteriore della Passat. Per estrarre la donna dalla Picanto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco che poi hanno messo in sicurezza l’area e i veicoli.