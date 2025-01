L’impianto di risalita del Cencione ed i nuovi disagi: "Un ascensore non funziona ormai da due mesi"

Il Cencione resta una ferita aperta. Perché – come riferiscono alla nostra redazione alcuni cittadini – gli ascensori continuano a fare le bizze. "Uno è fuori uso da due mesi", dice un nostro lettore "e l’altro emette rumori poco rassicuranti, il Comune deve intervenire e risolvere". Eppure l’impianto di risalita dalla valle è fresco di un lavoro di sistemazione. Intanto, come noto, la giunta Giglioli presenterà a breve lo studio di fattibilità di un ampliamento del parcheggio con messa in sicurezza del versante del valore di oltre tre milioni di euro. Un’operazione che dovrebbe portare alcune decine di posti auto in più. Non, però, quel raddoppio previsto dall’originario progetto naufragato con il projetc. "Prima di pensare ad opere futuristiche – concludono alcuni cittadini – sarebbe importante anche la messa in sicurezza dell’auditorium, uno spazio che era molto utile, che è chiuso da oltre un anno".