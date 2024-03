Libro dedicato a Giuseppe Pomponi

Domani, alle 10, sarà presentato in sala del consiglio a Ponsacco il libro "Giuseppe Pomponi. Un sindaco tra storia e memoria" di Silvano Granchi. Interverranno: Francesca Brogi, sindaca di Ponsacco; Silvano Granchi, ex sindaco di Ponsacco e curatore del libro; Bellarmino Bellucci, ex sindaco di Ponsacco, Alessandro Cicarelli ex sindaco di Ponsacco e i familiari di Giuseppe Pomponi. Modera l’assessora alla cultura Stefania Macchi. Al termine della presentazione sarà scoperta una targa in sua memoria. Un omaggio a Pomponi sindaco dal 1946 fino al 1975, per ben 29 anni. Primo sindaco del dopoguerra, del boom economico, guidò Ponsacco durante anni di profondi cambiamenti sociali.