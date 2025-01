Libri, teatro e merende. Ecco gli appuntamenti

Di seguito il programma di Ecofor Fiabe. Si inizia il 10 febbraio al Teatro Verdi di Casciana Terme alle 14 con Simona Gambaro che terrà lo spettacolo per bambini delle elementari "Storia d’amore e alberi" e a seguire un laboratorio.

Martedì 11 febbraio si parte alle 10 con una replica dello stesso a Fornacette presso Sala James Andreotti, si prosegue al teatro Era di Pontedera alle 14 con Sara Galli in "Il piccolo Aron e il signore del bosco", un altro spettacolo per bambini e a seguire laboratorio; al Piccolo Teatro Digitale un Gruppo di lavoro con Silvia Colle alle 16. Alle 17.30 presso la Biblioteca Gronchi un’Ecomerenda per grandi e piccoli e, a seguire, la presentazione del libro "Il piccolo Aron e il signore del bosco" con Francesco Niccolini e Sonia Maria Luce Possentini.

Mercoledì 12 febbraio, invece, a Ponsacco alle ore 10 presso il Teatro Odeon ancora Serena Galli con una replica dello spettacolo. A seguire il Gruppo di lavoro con Silvia Colle al Piccolo Teatro Digitale alle 16 e alle 16.30 alla Biblioteca Gronchi laboratorio botanico "Intimimnesti" per bambini con Elisa Erika Boschetti ed Elena Colombo. Alle 17.30 al Centrum 7 sois 7 luas Ecomerenda e a seguire Mila Boeri con lo spettacolo "Alta velocità".

Il 13 febbraio al Museo Piaggio alle 10 ancora Mila Boeri. Alle 16 al Piccolo Teatro Digitale torna il Gruppo di lavoro, alle 16.30 alla Biblioteca Gronchi il laboratorio botanico, alle 17.30 al Museo Piaggio l’Ecomerenda e a seguito Francesca Camilla D’Amico con "Paolo dei lupi" e ancora dopo "Conversazione sui lupi". Al termine Ecoaperitivo.

Il 14 febbraio "Paolo dei Lupi" al Museo Piaggio alle 10, si prosegue con il Gruppo di lavoro alle 16 al Piccolo Teatro Digitale. Alle 17.30 Ecomerenda al Museo Piaggio e a seguire Sandro Fabiani con "Goccia dopo goccia" e poi la graphic novel "Carlo Urbani". Al termine Ecoaperitivo.

Il 15 febbraio al Teatro Odeon di Ponsacco alle ore 10 ancora "Goccia dopo goccia" e sempre a teatro alle 18:30 EcoIncontro con Daniel Pennac in dialogo con Francesco Niccolini e Laura Montanari.