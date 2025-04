L’ex sindaca e il caso dell’erba alta: "Noi e le nostre scelte ben precise"

L’ex sindaca Giulia Deidda torna a rompere il silenzio. Come tutte le volte che ritiene di dover difendere le scelte della sua am ministrazione. "Negli ultimi anni, e soprattutto in campagna elettorale, la mia giunta è stata spesso accusata di una colpa gravissima: non tagliare l’erba. Sì, proprio così. Altro che bilanci, scuole, servizi. Il vero problema pare fosse l’erba – arringa l’ex primo cittadino per due mandati –. La verità è che avevamo fatto scelte ben precise, frutto di responsabilità e anche di qualche rinuncia, già dal primo bilancio della mia legislatura nel 2015 con l’obiettivo di tenere in ordine tutto il territorio con un importo complessivo sulle manutenzioni del verde di oltre 150mila euro ogni anno". Non ci sta, Deidda alle accuse.

"Ma quando ci sono centinaia di migliaia di metri quadrati di verde da curare e la stagione non aiuta, le risorse non bastano mai e non bastano se la priorità è quella di mantenere il complesso dei servizi alla persona – precisa Deidda –. Ma davvero pensavano che non ci garbasse tagliare l’erba? Amministrare non è una gara a chi urla di più: è fare scelte con responsabilità e coerenza". Quindi le accuse: "Oggi, chi prometteva miracoli si trova davanti alla realtà: l’erba cresce, tagliarla costa, e aumentare gli sfalci significa rinunciare ad altri servizi. Lo spettacolo che offre oggi Santa Croce è tutt’altro che decoroso, parola che piaceva tanto a chi ora deve fare i conti con la concretezza. E credo se ne siano accorti anche loro I cittadini di Santa Croce hanno occhi per vedere. Anche quelli che hanno creduto nel cambiamento".

C. B.