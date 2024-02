L’ex ministro parlerà di agricoltura

Più attuali che mai sono le proteste e le richieste degli agricoltori che in questi giorni si sono fatte sentire in Italia e nel resto del mondo. Per discutere delle loro richieste e di altri temi urgenti e importanti per il futuro della nostra comunità, domenica 25 febbraio arriva a Pontedera, al ristorante "Ci Ritorno", l’onorevole Teresa Bellanova, ex Ministro dell’Agricoltura. All’incontro della prossima settimana organizzato da Italia Viva Pisa, rappresentato da Anna Ferretti e Raffaela Maria Sateriale per la Valdera, ci sarà anche Nicola Danti, eurodeputato di Italia Viva e vicepresidente di Renew Europe, "pronto a rispondere alle domande inerenti alle scelte della Commissione Europea proprio sull’agricoltura". La serata inizierà alle 19, prenotazioni al 379.1273661 o a [email protected].