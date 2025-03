L’ex manicomio riapre alle visite: "Si condividono storie e ricordi"

VOLTERRA

Si apre un nuovo percorso della memoria attraverso il ritorno delle visite guidate all’ex ospedale psichiatrico di Volterra, a partire dal 6 aprile, ogni domenica, fino a settembre. Le visite guidate al manicomio di Volterra offrono un’esperienza unica attraverso la storia, la memoria e le tracce di un luogo ricco di significato. Il percorso si svolge lungo i viali alberati dell’ex manicomio, esplorando la zona ospedaliera pubblica, ma non entra nei padiglioni storici, che rimangono visibili solo dall’esterno. Ogni padiglione ha una propria storia e voce, come Tebaldi, Zani e Kraepelin, tra gli altri. Non si visitano aree come il museo Lombroso o i graffiti di Nannetti, ma la narrazione delle guide, arricchita da fotografie d’epoca, renderà il tour suggestivo e profondo. La visita dura un’ora e mezza ed è adatta a tutti, con un percorso prevalentemente pianeggiante e alcune scale aggirabili. È prevista anche in caso di maltempo. I residenti di Volterra possono partecipare gratuitamente. "È un piccolo gesto per i volterrani, ma per noi ha un grande significato: perché questi luoghi appartengono prima di tutto a chi ci è cresciuto accanto, a chi li ha attraversati anche solo con lo sguardo, da bambino o da adulto, e a chi ha raccolto racconti, memorie e silenzi – si legge su manicomiodivolterra.it, progetto che da anni è custode delle memorie dell’ex manicomio – la presenza di un volterrano, durante le visite, non fa che arricchire l’esperienza per tutti. Siete i benvenuti non solo come partecipanti, ma anche come custodi di memoria: se vi va di condividere una storia, un ricordo, una voce che avete sentito in casa o nel quartiere, le vostre parole possono diventare parte viva del percorso. Per chi è di Volterra, questa non è solo una visita: è un attraversamento consapevole di una storia collettiva. E per chi viene da fuori, ascoltare chi quella storia l’ha vissuta da vicino è un privilegio raro e prezioso". Per gruppi o visite personalizzate, è possibile fare richieste speciali. Il percorso è guidato da guide professioniste e accreditate di Volterra Tuscan Tour, formate appositamente con il supporto del progetto manicomiodivolterra.it (dove si prenota).

I.P.