L’evento finale di Acque Tour. Festa e premi per 400 studenti

PONTEDERAGrande successo della festa finale di Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque, gestore idrico del Basso Valdarno, con oltre 400 alunni e studenti. L’iniziativa, giunta alla ventiquattresima edizione, si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di coniugare apprendimento e divertimento. I giovani partecipanti hanno potuto esporre i lavori realizzati durante le oltre 500 ore di attività in classe e nelle visite agli impianti gestiti da Acque. I progetti più originali e significativi sono stati premiati con il riconoscimento "Buona da bere" (materiale scolastico). Tra i vincitori, la scuola dell’infanzia Merlini-Lorenzini di Montecatini Terme, la 2^ C della Primaria Oltrera di Pontedera e 2^ D della Secondaria Carducci di Santa Maria a Monte. Riconoscimenti anche per le scuole dell’Infanzia Diaz e Villaggio Piaggio di Pontedera, per le scuole Primarie Pertini di Calcinaia (2^ e 2^ B), Alighieri di Peccioli (3^ A e 3^ B), Don Gnocchi di Cascina (4^ A e 4^ B), Mandela di Buti (1^ A e 2^ A), Arcobaleno della Pace, Alighieri (2^ A) e 1^ B della Secondaria di primo grado Gandhi di Pontedera. Alla premiazione hanno partecipato il presidente di Acque, Simone Millozzi, e l’assessore all’ambiente del Comune di Pontedera, Mattia Belli. Non sono mancati giochi e spettacoli con l’associazione La Tartaruga. "Acque Tour – ha detto Millozzi – rappresenta un pilastro del nostro impegno per la sostenibilità. La lunga durata del progetto e l’entusiasmo con cui viene accolto ogni anno dimostrano quanto le giovani generazioni siano sensibili ai temi ambientali e desiderose di contribuire a un futuro più responsabile. A conferma di questo impegno Acque recentemente è stata premiata da Top Utility".