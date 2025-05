L’estate in festa Capannoli prepara gli eventi

Tutti pronti per l’estate. Si è riunita nei giorni scorsi l’Assemblea dei commercianti del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro, un appuntamento importante non solo per fare il punto sulle attività in corso, ma anche per definire la programmazione degli eventi in vista della stagione estiva e oltre. "Abbiamo delineato un programma ambizioso e di ampio respiro, ricco di appuntamenti pensati per valorizzare e rendere sempre più attrattivi i nostri territori – dice il presidente Roberto Salvadori –. Tra gli eventi già confermati spiccano “Petali di Gusto”, una cena conviviale ispirata al mondo floreale; “Aperiborgo”, che animerà il suggestivo borgo di Santo Pietro; e la “Serata Fortunata”, in programma il prossimo 12 luglio". "Non mancherà, inoltre, la conferma dell’ormai tradizionale appuntamento con “Magico Natale”, che si svolgerà con il medesimo format delle scorse edizioni – aggiunge : e vedrà la partecipazione attiva di tutte le realtà associative del Comune, a conferma di un forte spirito di collaborazione e comunità".

Ma la programmazione del Centro non si esaurisce con i mesi estivi: guarda, infatti, anche al lungo periodo, con progetti strutturati e di ampio respiro: "Abbiamo promosso, ad esempio, l’adozione di un’area verde situata tra Capannoli e Santo Pietro – spiega ancora il presidente –. L’intento è quello di trasformare quel luogo in un simbolo della nostra associazione, valorizzandolo non solo dal punto di vista estetico, ma anche come spazio rappresentativo dei valori che animano i negozi di vicinato che fanno parte della rete del Ccn". Tra i progetti futuri anche iniziative rivolte al mondo della scuola e alla sfera digitale: "Stiamo gettando le basi per un progetto dedicato all’anno scolastico 2025-2026. Parallelamente, stiamo sviluppando un percorso digitale – conclude –: siamo consapevoli che oggi la comunicazione si sviluppa principalmente attraverso le piattaforme online, e intendiamo rafforzare la nostra presenza anche su questi canali per veicolare al meglio i nostri messaggi e promuovere le nostre attività". "Il Ccn di Capannoli rappresenta una delle realtà più grandi e dinamiche di tutta la provincia", chiosa il responsabile territoriale di confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.