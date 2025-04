Legge su fine vita, il dibattito. Marco Cappato agli Ecoincontri. Tanti ospiti al Teatro Era

PONTEDERALa legge regionale della Toscana sul fine vita sarà al centro di un incontro-dibattito che si terrà al Teatro Era di Pontedera lunedì 14 Aprile alle 21. Saranno presenti Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Giuseppe Campanelli, professore ordinario di diritto costituzionale e prorettore per gli affari giuridici dell’Università di Pisa, Roberto Andreini, già direttore del dipartimento medico dell’Usl Toscana Nord Ovest. L’Incontro sarà coordinato da Sonia Luca, assessora alle pari opportunità del Comune di Pontedera. L’evento si terrà nell’ambito degli Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa, azienda di Pontedera specializzata nella raccolta e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Consiglio regionale della Toscana è stato il primo in Italia ad approvare, l’11 Febbraio 2025, una legge che stabilisce le procedure e i tempi (37 giorni al massimo) per garantire l’assistenza sanitaria alle persone che, affette da patologie irreversibili che procurano sofferenze fisiche e psicologiche, scelgono il suicidio medicalmente assistito. La legge, promulgata dal presidente della Regione Eugenio Giani il 14 marzo, è stata preceduta da un lungo iter che ha avuto origine dall’iniziativa popolare “Liberi subito” sostenuta dall’Associazione Luca Coscioni, e ricalca le linee d’indirizzo indicate dalla Corte Costituzionale in una sentenza emanata nel 2019 dopo il suicidio assistito in una clinica svizzera di Dj Fabo, rimasto tetraplegico e non vedente a seguito di un incidente stradale.

Come sempre, l’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.ecoincontri.it.