Le scuole contro i ladri: Pontedera lancia la sfida con gli impianti anti-intrusione

Pontedera (Pisa), 15 agosto 2024 – Dai nuovi impianti anti-intrusione alle nuove luci a led. Ad un mese dal ritorno sui banchi di scuola a Pontedera, ecco il punto dei lavori completati, in corso e quelli in programma per le scuole cittadine. Un piano di interventi che in questa estate ha toccato il valore di quasi 400.000 euro, tra fondi comunali e quelli del Pnrr. Alla scuola dell’infanzia Mirò di via Caprera a La Rotta sono stati completati i lavori da 148.819 euro del Pnrr (progettualità su due annualità, 2023 e 2024) di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico che hanno visto l’installazione dell’impianto fotovoltaico, la sistemazione degli infissi ed il relamping (sostituzione impianto di illuminazione).

All’asilo nido del Villaggio è stato fatto un intervento di manutenzione per la messa in sicurezza del funzionamento dell’impianto di sollevamento per 17mila euro. Arrivata a compimento anche l’installazione degli impianti anti-intrusione in sei plessi scolastici del Comune di Pontedera (le scuole di via dell’Olmo, di via Zara a La Rotta, del Romito, le due entrate della Gandhi e alla Dante) per il quale si è investito 24.502 euro. A questo riguardo devono essere completati gli altri impianti anti-intrusione già esistenti nelle altre scuole: mensa e aula musica della Pacinotti, alla Pascoli, alla Diaz, alla De Amicis, alla Curtatone e alla De Gasperi. Un progetto da 29.395 euro.

«Tutte le scuole – dice l’assessore all’istruzione Francesco Mori e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli che con l’ingegner Chiari Lisi e il dirigente Cesare Vallini stanno seguendo questi interventi – saranno così dotate di impianti anti-instrusione". È in corso inoltre la sistemazione del giardino alla primaria de La Rotta, un intervento da 40.000 euro che verrà concluso entro la fine di agosto. Sono stati invece conclusi i lavori da 20.000 euro per la sistemazione dell’area esterna antistante la scuola de La Borra. Al Romito si sono conclusi i lavori da 86.825 mila euro di manutenzione straordinaria per l’esterno della palestra della scuola elementare, quindi le nuove coperture per evitare nuove infiltrazioni di acqua. Sono previsti presumibilmente per la prossima estate gli interventi all’interno della palestra: imbiancatura e nuovi spogliatoi, in modo da rendere l’impianto sportivo più fruibile alla scuola ma anche alle società sportive cittadine. Infine è in progettazione il relamping da 40mila euro per installare le nuove luci a led alla De Amicis e alla Dante. Nel frattempo proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo Polo 0-6 alla Gandhi. Sono iniziate le opere di scavo, a settembre ci sarà l’installazione dei plinti.

«In questa fase la ditta lavorerà per fare meno rumore possibile – dice Belli – anche se nella costruzione di una scuola dei disagi dovranno essere sopportati". Una corsa contro il tempo per completare l’opera in vista dell’anno scolastico 2026/27.