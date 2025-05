Le esigenze delle scuole. Summit Provincia-istituti. Tanti problemi sul tavolo

PONTEDERAEdilizia scolastica, la provincia di Pisa prosegue nell’opera di ascolto e confronto coi plessi degli istituti Secondari di secondo grado in questo periodo di fine anno scolastico e in previsione dell’estate quando potranno essere messi in cantiere gli interventi e i lavori in vista del prossimo anno scolastico. Nei giorni scorsi il presidente della provincia Massimiliano Angori, insieme alla struttura tecnica, ha incontrato il dirigente scolastico Sandro Scapellato e il consiglio di istituto del liceo XXV Aprile di Pontedera.

"Si è trattato di una riunione importante e attesa per parlare contestualmente con la dirigenza, il consiglio di istituto e le sue varie rappresentanze e i nostri uffici provinciali confrontandoci su esigenze e criticità – spiega Angori – Le segnalazioni sono state molteplici e sono state raccolte durante l’incontro, come di consueto facciamo anche durante l’anno attraverso l’abituale canale delle comunicazioni scritte, e infatti abbiamo invitato il dirigente Scapellato e il consiglio di istituto a farci pervenire una sintesi riepilogativa delle loro esigenze, condivise durante la riunione. Il nostro ente, nonostante le difficoltà economiche di istituzione di secondo livello e il taglio costante dei fondi da parte del governo centrale, come confermato negli ultimi giorni anche per le competenze in tema di viabilità, è comunque costantemente al lavoro per rispondere alle richieste dei territori e delle comunità scolastiche. Inoltre nei prossimi giorni si svolgeranno i tavoli dell’edilizia scolastica dell’area pisana e della Valdera, come ormai consueta occasione di ascolto attivo portata avanti dal 2019".

"La disponibilità della Provincia, e in particolare del presidente a partecipare all’incontro con la nostra scuola – dice il dirigente Sandro Scapellato – sono stati molto apprezzati. Abbiamo posto alcune questioni come le nuove tende parasole e ignifughe nell’edificio del liceo Classico, ma anche la situazione degli infissi allo Scientifico e il problema del riscaldamento. La Provincia ci ha comunicato l’imminente realizzazione di uno spazio all’aperto, tra la nostra palestra e il Fermi, per le attività fisiche, atletica leggera e campo di basket e volley".

g.n.