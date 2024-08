Le eccellenze del territorio. Sindaco visita alcune aziende

Tour nelle aziende per l’amministrazione comunale di San Miniato. Il sindaco Simone Giglioli insieme alla vicesindaca Bonaccorsi e agli assessori Gori e Squicciarini, ha accompagnato la vicepresidente della Regione Toscana con delega all’agricoltura, Stefania Saccardi, all’azienda Turci di La Scala (ex Vires). "Nell’azienda leader nella produzione di spezie spray, abbiamo visto come funziona l’intera filiera produttiva, dalla produzione di materie prime a km zero – dice Giglioli – , alla distribuzione dei prodotti finiti, e abbiamo potuto riflettere insieme sulle prospettive future per le aziende agricole e di trasformazione presenti sul nostro territorio". Nei giorni suiccessivi Giglioli con l’assessore Bonaccorsi, ha visitato l’azienda vinicola Podere Pellicciano, condotta da oltre venti anni dalla famiglia Caputo. "Un piacere dialogare con gli operatori del settore sullo stato del settore nel nostro territorio e della promozione di San Miniato e dei suoi prodotti – dice Giglioli – È molto importante conoscere le nostre aziende e confrontarsi con gli operatori, per questo nei mesi a venire, così come fatto in passato, continueremo visitando le realtà del settore".