Le città con i migliori trasporti pubblici del mondo

Abbiamo effettuato una ricerca ed abbiamo scoperto che, in base ad una indagine di Time Out, giornale leader nel settore delle guide turistiche, risulta che i migliori sistemi di trasporto pubblico sono in Asia e in Europa (purtroppo, non in Italia). Gli intervistati hanno espresso il proprio giudizio in base a criteri come sicurezza, comodità ed estetica dei mezzi. Ecco i primi tre in classifica. Berlino (Germania): Gli autobus, le linee metropolitane e i tram collegano la città da una parte all’altra giorno e notte. Praga (Repubblica Ceca): I servizi di trasporto sono molto efficienti e ben organizzati per coprire tutta la città. Tokio (Giappone): Pur essendo una tra le più grandi metropoli del mondo, il sistema di trasporto è eccellente sotto tutti gli aspetti. Ci auguriamo che nei prossimi anni ci siano maggiori investimenti destinati ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano e di poter presto leggere il nome di una città italiana (o meglio, dell’intera nazione) tra le eccellenze dei servizi di trasporto pubblico sostenibile, capace di conciliare l’obiettivo di garantire servizi efficienti per gli spostamenti sul territorio e la salvaguardia dell’ambiente. Infine crediamo che, per incentivare i cittadini ad un maggior uso del trasporto pubblico, sarebbe utile offrire per qualche mese l’uso gratuito, come sperimentato in alcune città italiane o, perché no, che possa diventare un servizio gratuito come quello sanitario e scolastico.