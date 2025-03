Le bellezze negli obiettivi di sei bloggers

I paesaggi e le eccellenze di Montopoli nella fotocamera dei cellulari di sei bloggers e instagramers specializzati del settore enogastronomico, arte e cultura. Si è svolto in paese un Instameet organizzato dall’ambito turistico Terre di Pisa - gestito dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - che ha coinvolto il territorio e alcune delle sue attività commerciali più fotografabili. Ma cos’è un instameet tour? Una visita organizzata per far conoscere angoli inediti a delle persone esperte nella comunicazione social. Un modo nuovo per raccontare paesaggio e territori, per promuovere tappe turistiche che esulano dalle mete più conosciute. Un programma che prevede accoglienza, ospitalità e visite guidate alle principali attrazioni. In particolare hanno visitato Montopoli: Francesca Turchi, Mary Donato di unavaligiapienadiviaggi, Jessica Greco, Luca e Franci di travelwithsan_drone e Fabiano Fortunato. Sei giovani appassionati di viaggi e di esperienze che insieme vantano un bacino di quasi 200 mila follower.

"Grazie a Terre di Pisa – hanno detto la sindaca Linda Vanni e l’assessore al turismo Marzio Gabbanini – per aver organizzato questo tour proprio qui a Montopoli. L’impegno di questa amministrazione è quello di far conoscere i nostri scorci e le nostre eccellenze ai visitatori in arrivo da lontano ma anche a chi abita nei dintorni e vuole scegliere il territorio per fare una passeggiata all’insegna dell’autenticità nel fine settimana". Oltre alle tappe iconiche come piazza San Matteo e il museo civico, gli instagramers hanno visitato il museo dello stradivario della macelleria Marianelli, il museo del pastificio Morelli, poi hanno realizzato candele da Euphoria Artigiana e visto all’opera la fiorista di Arte e Fiori.

C. B.