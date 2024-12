Lavoro nero, impresa nei guai. Non in regola 3 operai su 4. Maxi sanzione e sospensione

SANTA CROCETre lavoratori a nero su quattro. Il 75% di quelli trovati all’opera in una ditta del settore conciario di Santa Croce dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa che hanno denunciato il titolare dell’impresa sanzionandolo con ammende e multe per un totale di oltre 21mila euro. Oltre ai lavoratori totalmente sprovvisti di qualsiasi contratto e tutela, i militari dell’Arma dell’ispettorato del lavoro hanno anche riscontrato nell’azienda "gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Una serie di irregolarità, quindi, quelle commesse dal titolare, che hanno portato alla maxi sanzione e alla sospensione dell’attività imprenditoriale.

All’impresa di Santa Croce, nel dettaglio, sono state elevate ammende per un totale di 4.556 euro e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.580 euro. "Questi interventi dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenire incidenti – si legge in una nota divulgata ieri dal comando provinciale dei carabinieri di Pisa – L’Arma invita tutti gli operatori del settore a rispettare scrupolosamente le norme vigenti, al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori". L’impresa santacrocese dove i carabinieri del nucleo dell’ispettarato del lavoro hanno riscontrato le gravi irregolarità e i tre lavoratori a nero, è "nel settore della preparazione del cuoio".

g.n.