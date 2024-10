Lavori per il territorio in sicurezza. Avanza cantiere in via Costalbagno. L’Immaginetta in fase di progetto

MONTOPOLI

Nonostante il tempo per ora poco clemente proseguono a buon ritmo i lavori di messa in sicurezza del tratto di via Costalbagno interessato dalla frana. La strada è chiusa e il cantiere, secondo il cronoprogramma dovrebbe proseguire fino alla metà di dicembre. Anche per le prossime settimane, ovviamente, c’è la variabile legata alle condizioni climatiche.

Per quanto riguarda l’altra strada comunale interessata da una frana, via Immaginetta che collega Marti con la provinciale Palaiese, è stata riaperta nel solo senso di marcia in uscita dalla frazione. Nel tratto interessato dalla frana del ciglione (che è di proprietà privata) sono stati posizionati dei new jersey per il restringimento della carreggiata. Nel fine settimana della festa Martinfiera, come era stato richiesto dagli abitanti, via Immaginetta era percorribile in entrambe le direzioni con senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto del restringimento.

"Abbiamo effettuato due riunioni con la cittadinanza di Montopoli e Marti per spiegare i due cantieri – dice l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti – In via Costalbagno i lavori proseguono per un importo di oltre 200mila euro. Viene realizzato un muro in cemento armato nel tratto ceduto tra il muro realizzato alcuni anni fa e l’altro intervento con i ’gabbioni’ per ’ricucire la ferita’ e mettere in sicurezza tutto il versante. Abbiamo spiegato alla cittadinanza che una volta gettato il cemento occorreranno 28 giorni per consentire la maturazione del cemento. Se non vedono nessuno all’opera non devono pensare che il cantiere sia interrotto. Per via Immaginetta è in corso la progettazione dell’intervento di messa in sicurezza che faremo in primavera. Al momento il Comune si è accollato la spesa. Poi vedremo come recuperare l’importo dal proprietario".