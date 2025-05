Lavori di asfaltatura in molte vie. Sono quelle "tagliate" dai cantieri

SANTA CROCEI lavori di risanamento dei tratti stradali "tagliati" per la rete del gas sono in corso e nel corso dell’anno saranno integrati dal piano di asfaltatura predisposto dall’amministrazione Giannoni. "Il lavori sono interamente a carico di Toscana Energia e dopo una lunga concertazione l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico sono riusciti a pianificarli con il gestore della rete del gas – si legge in una nota del Comune di Santa Croce – L’accordo prevede che la strada venga scarificata e poi sia steso il nuovo manto di usura con uno spessore di asfalto di circa quattro centimetri. I lavori sono partiti da via del Bosco con due cantieri e continueranno per oltre una settimana. Gli altri interventi riguarderanno il tratto di strada di piazza del Popolo davanti alla banca Mps, la via provinciale Francesca Nord all’altezza di via Brunelli e via Fermi davanti alla conceria Curtiba, via San Tommaso, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Fermi fino all’incrocio con via della Querce Rosse. L’asfaltatura interesserà anche l’incrocio con via dei Mille e via Donica"."Sono interventi importanti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri – che andranno a risolvere alcune criticità delle asfaltature di Santa Croce, certo poi bisognerà attuare gli altri lavori. Intanto dopo un po’ di telefonate e mail fatte dall’ufficio tecnico, siamo riusciti a convincere Toscana Energia che bisognava intervenire e non si poteva attendere oltre. I primi contatti con il gestore della rete erano partiti circa due anni fa. Ora si tratterà di avere un po’ di pazienza per gli automobilisti e almeno in questi tratti avremo un asfalto nuovo, una risanamento delle strade dovuto ai cittadini e al comune di Santa Croce".