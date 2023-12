Laurea Il marmo e il profumo di un incontro

PONTEDERA

Ebbene sì, anche il marmo ha i suoi profumi. Che possono essere diretti, ma soprattutto indotti dal mondo circostante. Profumi di ricordi e di ambienti. Come quelli che Sara Vannucci, imprenditrice di Carrara, ha messo insieme nella collezione di fragranze che ha ideato e inventato dando vita alla linea che si chiama, appunto "I profumi del marmo".

La storia di Sara Vannucci è ora anche al centro di una tesi. Quella della pontederese Greta Fabbricotti che si è laureata a Pisa in Strategia e governo delle aziende al dipartimento di Economia e Management dell’università con la tesi "Lo sviluppo di un’idea progettuale. Caso pratico: i Profumi del Marmo". La neodottoressa – che ha ottenuto il massimo dei voti (110) con lode e complimenti della commissione – ha discusso la tesi con il professor Marco Giannini. I profumi del marmo ora sono anche la bella essenza di un incontro. Quello tra una donna geniale, che ha portato avanti con forza e determinazione la sua idea, e tra una giovane studentessa che ha intuito quanto il valore di un progetto potesse fare al caso della sua tesi.

"Persone come Sara Vannucci sono un vanto – ha detto il professor Giannini – un esempio di come valorizzare i prodotti di un territorio con intelligenza. Di persone come Sara Vannucci ne servirebbero di più". Greta Fabbricotti si è diplomata in ragioneria all’istituto Fermi di Pontedera e aveva già conseguito la laurea triennale in libera professione a Pisa.

"Ho conosciuto Sara per puro caso tramite i miei genitori – racconta Greta – Ho preso contatti con lei e fin dall’inizio si è dimostrata entusiasta e disponibile, fornendomi tutte le informazioni necessarie. È stato interessante ascoltare e capire come da sola e con determinazione sia riuscita a trasformare una semplice idea in un business di successo, nonostante gli ostacoli che ha incontrato. La forza di volontà assieme alla creatività sono le cose che più la caratterizzano. Ciò che Sara mi ha ripetuto spesso durante i suoi racconti è ’ai problemi c’è sempre una soluzione’". "Sono molto felice dell’invito di Greta e del docente Giannini – commenta Sara Vannucci – perché una tesi sui profumi del marmo e sulla mia persona penso sia una cosa che non capita tutti i giorni".

gabriele nuti