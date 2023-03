L’arte contro le discriminazioni

Nelle scorse settimane sono cominciate le attività del progetto #DiversaMente – giovani contro le discriminazioni, che vede il Comune di Pontedera e Arci Valdera impegnati per rafforzare il ruolo dei giovani nella costruzione di città inclusive e interculturali. Teatro, street art, musica, performance, fumetti, saranno gli strumenti per la progettazione delle iniziative da parte dei giovani. Il Comune, che sarà sede di un momento di incontro in programma a giugno, aprirà spazi di dialogo e confronto con il gruppo dei giovani, per elaborare insieme a loro strategie cittadine di lungo periodo di contrasto alle discriminazioni.