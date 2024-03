Lari 2024: sarà un calendario ricco di eventi

LARI

L’associazione Vivi Lari con la collaborazione dell’amministrazione comunale, dei commercianti e delle associazioni, è già al lavoro da diversi mesi per la programmazione di un anno ricco di eventi molto importanti. Si parte il 7 aprile con la terza edizione dell’evento "Profumi di Lari" che, archiviato il successo delle due edizioni precedenti, si rinnova mantenendo alcuni punti fermi del format originale. "Profumi di Lari" porterà i visitatori alla scoperta dei ciliegi in fiore e dei segreti di queste piante, che saranno svelati direttamente dai produttori. Ma oltre ai ciliegi sarà possibile visitare il borgo e entrare in contatto con le eccellenze enogastronomiche locali, attraverso un tour enogastronomico. Sempre nel mese di aprile il comune di Casciana Terme Lari si appresta ad ospitare i vespisti da tutto il mondo che saranno nel Borgo nei giorni 18 e 19 per un evento, il Vespa Word Day, che farà arrivare a Pontedera oltre 20.000 persone. I centauri della mitica due ruote troveranno un borgo pronto ad accoglierli, potranno apprezzare le eccellenze enogastronomiche all’interno di un tour guidato dove ogni prodotto si presenterà con una veste escluisiva.

Si parla di oltre 600 vespe che nei due giorni arriveranno prima al Castello di Lari e poi alle Terme di Casciana per una tappa nel territorio, un’immersione nelle sue eccellenze. Dalle maxi celebrazioni per l’iconica Vespa, ecco la 66esima edizione della super rodata Sagra delle Ciliegie che, nei giorni 25, 26 e 31 maggio e 1° e 2 giugno avrà un’essenza particolare, essendo la sagra che festeggia la Ciliegia di Lari IGP. "Da mesi - sottolinea l’associazione Vivi Lari - stiamo lavorando ad un programma ambizioso che vedrà numerosi artisti esibirsi sul palco, chef stellati che presenteranno piatti con la nostra ciliegia, il meglio delle eccellenze del nostro territorio e tanta tanta storia di sagra e ciliegie".