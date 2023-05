L’argento nazionale delle cestiste della King

CALCINAIA

Le ragazze terribili hanno conquistato l’argento. Olga Salvadori, Martina Pasqualetti, Eleonora Ruberti e Carlotta Cavallini. Sono loro le atlete della squadra di basket della scuola Secondaria Martin Luther King di Calcinaia. Giocano 3 contro 3 e dopo aver vinto le partite a livello provinciale e regionale, si sono piazzate al secondo posto, con coraggio e determinazione, alla Festa nazionale dello sport dei campionati di basket 3V3 che si sono svolti sulla riviera Teramana, in Abruzzo.

In tre giorni le quattro atlete della scuola King hanno vinto tutte le partite. A parte una, la finalissima contro il Veneto. Ma la sconfitta nella gara che avrebbe potuto rappresentare l’apoteosi di un percorso perfetto, non scalfisce di una virgola l’impegno e la forza di queste adolescenti che hanno dimostrato tutta la loro bravura, anche dal punto di vista umano e disciplinare, non solo sportivo.

Tre giorni intensi di gare per le quattro cestiste di Calcinaia e le loro coetanee di tutta Italia. Il primo giorno le ragazze hanno sfidato le squadre rappresentative della Sicilia, del Friuli, della Campania e della Sardegna cetrando un poker di vittorie e prime nel loro girone. Sabato, secondo giorno delle finali nazionali nella riviera Teramana, la squadra della Martin Luther Kingh ha sfidato altre quattro squadre, tra le migliori 10 d‘Italia vincendo ancora tutti e quattro i confronti, rispettivamente contro Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Umbria. Con i 12 punti si sono qualificate tra le prime 4 di 20 squadre rappresentative del torneo. Domenica, le semifinali e le finali. In semifinale Olga Salvadori, Martina Pasqualetti, Eleonora Ruberti e Carlotta Cavallini hanno giocato e vinto contro le Marche.

Vittoria che ha dato loro accesso alla finalissima contro il Veneto, compagine già affrontata e battuta nelle fasi di qualificazione di sabato. La finale è stata molto combattuta. "Le ragazze hanno dimostrato oltre alle competenze sportive e al fair play tanta maturità nell’affrontare ogni step che le ha portate al raggiungimento di questo meraviglioso risultato!", si legge in una nota della scuola. Alle ragazze i complimenti della dirigente scolastica Elisabetta Iaccarino e, con un post su Facebook, anche del presidente della Regione Eugenio Giani.

g.n.