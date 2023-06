L’ambasciatore e il console onorario del Belgio in visita alla città

Il Comune di San Miniato, che è gemellato con Silly, ha ricevuto la visita istituzionale del console onorario del Belgio Federico Scavetta (nella foto con il sindaco Giglioli) che ha accompagnato in Palazzo comunale una delegazione composta dall’ambasciatore del Belgio, Pierre Emmanuel De Bauw e dai rappresentanti commerciali delle regioni federali del Belgio (Fiandre, Vallonia e Regione di Bruxelles Capitale) accreditati dall’Ambasciata del Belgio.

Ad accoglierli il sindaco di San Simone Giglioli, la vice Elisa Montanelli, l’assessore Loredano Arzilli e il consigliere delegato ai gemellaggi Michele Fiaschi che hanno accompagnato l’ambasciatore e il console onorario dapprima in una visita guidata alla conceria Antiba per fare conoscere loro il distretto e la produzione conciaria, per concludere il pomeriggio con una visita al museo di Palazzo Comunale e all’Oratorio del Loretino, alla scoperta delle bellezze della città.