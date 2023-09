L’Agenzia delle Entrate: "Noi c’abbiamo provato"

SAN MINIATO

La storia, come abbiamo già anticipato su La Nazione, finisce dopo 125 anni. E, inutile negarlo, va ribadito, che per San Miniato non è certo un successo. La città, sede di diocesi, del giudice di pace, della compagnia dei carabinieri e della guardia di Finanza perde l’Agenzia delle Entrate. Dal 1 ottobre lo sportello chiuderà i battenti definitivamente. Sulla vicenda che sta facendodiscutere a San Miniato, intervisne il sindaco Simone Giglioli. "E’ una scelta dell’Agenzia, nata essenzialmente dalla mancanza di personale - commenta il primo cittadino –. Ho fatto diversi incontri con i vertici perché, sin da prima della pandemia, con la restrizione degli orari e la riduzione degli impiegati, era già diventato uno sportello insufficiente per le esigenze della città e non all’altezza di San Miniato".

"Quello che chiedevo era di rafforzare l’ufficio e di estendere l’orario, ma, nonostante i nostri incontri – aggiunge –, la scelta è stata quella di diminuire sempre fino ad arrivare ad avere una sola apertura alla settimana e poi, adesso, alla definitiva chiusura". Da lunedì 2 ottobre, quindi, sarà necessario rivolgersi allo sportello dell’Agenzia delle Entrate di Pontedera o Pisa. "Avrei preferito poter conservare lo sportello, ma tenere occupati i locali per una volta alla settimana è una rimessa anche per noi - spiega ancora il sindaco -. Purtroppo si tratta di un cambiamento importante per il nostro territorio, che abbiamo cercato di scongiurare attraverso incontri e proposte di soluzioni alternative che, però, non sono state sufficienti".

Si chiude un capitolo lunghissimo. Una storia che ebbe inizio nel 1877 quando vennero create le strutture delle imposte dirette e dal 1900, allora sotto Firenze, furono creati gli uffici delle tasse e fu istituito a San Miniato sotto i loggiati San Domenico. Poi nel novembre 2000 ci fu il trasferimento in piazza Bonaparte: fu in quel passaggio che divenne Agenzia delle Entrate, con tanti impiegati, un vero presidio per tutta la zona. Quindi un nuovo depotenziamento, che ha subito accelerazioni quanto ci fu il ritorno dove tutto era cominciato: praticamente ancora sotto i Loggiati di San Domenico, in locali diversi, ma sempre di proprietà del comune. Resta il fatto che per San Miniato è un ulteriore depotenziamento.

Carlo Baroni