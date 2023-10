"L’affanno del sindaco per recuperare consensi"

Le opposizioni unite affondano il morso sul Pd in vista della prossime elezion i. Di fattop la campagna elettorale è già cominciata. "Abbiamo chiaro che il sindaco Giglioli si trova in difficoltà, dal momento che ad oggi la sua riconferma non è stata ancora data dal PD, in cui una buona parte non è troppo soddisfata del suo operato e di quello della giunta. Cerca quindi di recuperare qualche consenso negli ultimi mesi nella speranza che i cittadini possano ricredersi, ma stavolta sarà più difficile", dicono Cambiamenti, Lega e Forza Italia con una nota congiunta. Cerca dir cuperare, secondo le opposizioni di destra e sinistra, annunciando lavori e nuovi piani.

"Finalmente saranno affidati i lavori per la costruzione della Casa della Salute a Ponte a Egola e tutti quanti ne siamo contenti. Ma di cosa va orgoglioso il sindaco Giglioli? Non certo del fatto che si vedrà mettere il primo mattone dopo 10 anni che se ne parla dopo una miriade di interpellanze incalzanti da parte delle forze di opposizione? Anche in questo caso c’è odore di elezioni vicine e siccome Ponte a Egola in questa legislatura è stata quasi dimenticata, facendo crescere il malcontento tra la gente, c’era bisogno di una “marchetta elettorale”. Ci auguriamo che i pontaegolesi non abbiano memoria corta e che non si lascino abbagliare dai discorsi". Sotto attacco anche le politiche per il centro storico. "Ritocchi alla Ztl e un intervento di oltre 650mila euro all’oratorio Di San Rocco – attaccano le opposizioni–. Nel primo caso il malcontento di residenti e di avventori ha imposto al sindaco di rimettere mano (vedremo come) alla Ztl, che come unico beneficio al Comune ha procurato un incremento di introiti dovuti alle sanzioni. Ha poco senso fare le riunioni a valle, quando le decisioni ed i conseguenti provvedimenti sono già stati presi: ma anche in questo caso c’è odore di elezioni".

"Per quanto riguarda l’Oratorio di San Rocco, l’amministrazione comunale ha deciso di investire 250mila euro da aggiungere ai 400mila della Regione Toscana – è l’affondo –. Anche questa è questione di priorità delle scelte e degli investimenti. E se la Regione destina 400mila euro per questo intervento, sarebbe bene ricordare al presidente Giani anche la fognatura a Ponte a Egola, il ponte a Isola, la passerella tra Molino d’Egola e Ponte a Egola". Una raffica di critiche, dunque, mentre le macchine elettorali sono già benoliate con gli occhi punatti sulla primavera 2024,. Quando da più parti ci sarà il tentativo di dare la spallata al Pd.