Ladri all’asilo De Amicis. Tanto caos e disordine per spiccioli e... spuntino

SANTA CROCE

Alcuni mesi fa i ladri hanno fatto danni (piuttosto ingenti) all’esterno, rubando tutte le docce e le canale in rame. Questa volta sono entrati dentro la scuola dell’Infanzia paritaria De Amicis in via del Bosco a Santa Croce. Il furto – pare siano spariti pochi spiccioli, oltre al cibo mangiato dai malviventi nella cucina della scuola – è stato perpetrato ieri notte. I malviventi, secondo una ricostruzione da parte del personale dell’asilo e della cooperativa Il Cammino che ha in gestione la struttura, sarebbero entrati passando da una porta posta sul retro, dove si trova il giardino. Una volta dentro avrebbero buttato all’aria cassetti e armadi negli uffici e nelle stanze del personale e poi si sarebbero concentrati sulla cucina, i frigoriferi e i congelatori. E’ qui che hanno trovato cibo che hanno consumato lasciando caos. Il danno, come detto, è piuttosto limitato. Nei mesi scorsi, quando sono state rubate le docce in rame, dal punto di vista economico la struttura ha subito un conttraccolpo ben più importante.

"Abbiamo dovuto buttare via un po’ di cibo che era nei frigoriferi – dice Matteo Lami della cooperativa Il Cammino – Siamo riusciti a ripulire tutto e rimettere tutto in ordine per consentire il regolare ingresso ai bambini. Chiaramente la struttura è stata anche adeguatamente ripulita e bonificata inb ogni parte". Del furto i responsabili della cooperativa che ha in gestione ormai da alcuni anni il De Amicis hanno informato i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. E’ stata sporta denuncia.

La notizia del furto ha suscitato clamore in tutta la comunità di Santa Croce. Il De Amicis è l’asilo per eccellenza della cittadina conciaria, frequentato da generazioni di santacrocesi. Sapere che qualcuno sia entrato e abbia potuto fare i suoi comodi dentro la struttura ha destato sconcerto in tutti.

g.n.